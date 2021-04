Grey’s Anatomy 17×13: Meredith se despede de Derek

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Nesse episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy, o 13º da temporada, Meredith se despede de Derek. Enquanto isso, os pacientes da semana trazem inspirações para os médicos do hospital.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre o episódio 17×13 de Grey’s Anatomy

Quando o episódio começa, Meredith ainda está dormindo durante sua recuperação da Covid-19. Ela está estável há dias, mas não acorda. Finalmente, Teddy e Winston percebem que Mer tem um coágulo no fígado e um acúmulo de amônia, razão pela qual ela está dormindo tanto.

Meredith conversa com Derek na praia dos sonhos

Em sua imaginação, Mer está de volta à praia de seus sonhos, fazendo longas caminhadas com o marido Derek. Ela o quer mais perto, mas se preocupa com seus filhos. Hesitante, Mer pergunta se ele a viu nos últimos anos. Ele diz que sim, e que é difícil, mas não menos do que vê-la solitária.

Mais tarde, Meredith conta a Derek sobre como Zola sempre pergunta sobre o casamento de seus pais. E então, eles aparecem em trajes formais. Meredith pergunta a Derek o que ela deve prometer, e ele pede para que ela pare de se torturar.

(ABC/Reprodução)Fonte: ABC

De volta ao hospital, Teddy e Winston concluem a operação e removem o coágulo, mas ela ainda não acorda. Teddy sai furiosa, e Owen a encontra em uma sala de plantão. Em seu estado fraturado, ela até tenta beijar Owen, mas ele apenas a segura.

Enquanto isso, acreditando no componente psicológico da recuperação, Winston tem a ideia de levar Zola ao hospital para que Meredith possa ouvir sua voz. Maggie discorda, pensando que a visão de sua mãe inconsciente seria demais para Zola suportar. Contudo, a menina diz que quer ir.

Os pacientes da semana inspiram os médicos

Em outro núcelo, Amelia assume o lugar de Link quando percebe que seu paciente tem algo errado no lado direito de seu corpo. Apesar de um pouco de dúvida inicial, Amelia remove o tumor de Felix perfeitamente.

A outra paciente da semana é Erika, uma mulher que se machucou patinando em uma pista de gelo com seus filhos quando bateu em uma grade e sofreu um sangramento sob o abdômen. Ela fala que largou o emprego como advogada de tecnologia e começou um negócio de amendoim, e está muito mais feliz com o resultado.

Bailey faz sua mágica e conserta o hematoma, mas, quando Erika acorda após a cirurgia, começa a procurar anúncios de empregos como advogada novamente, pensando que ela foi irresponsável pela decisão. No entanto, Bailey a aconselha a não desistir.

Inspirada por isso, a médica percebe que não quer impedir nenhuma mulher de seguir seu sonho. Por isso, volta atrás em sua decisão de recusar em deixar Jo mudar sua especialidade para obstetrícia.

(ABC/Reprodução)Fonte: ABC

Schmitt, por sua vez, se inspira no caso de Erika e diz a Nico para enfrentar seus medos e aceitar morar juntos. Nico, para sua surpresa, concorda, e diz a Schmitt que o ama.

Meredith volta

No final do episódio, Zola passa horas corajosamente sentada ao lado da cama de Meredith e até mesmo contando-lhe sobre seus irmãos. Na praia, Derek diz a Meredith que não é hora de ela ficar lá. Ele diz que ainda não está na hora e que seus filhos precisam dela. E, com isso, ela abre os olhos e cumprimenta “Zozo”, que a abraça e diz que a ama. Mer responde: “Nós te amamos. Nós te amamos muito.”

E então, sozinho na praia, Derek sorri e vai embora.

O que você achou do desfecho do arco da Meredith? Conte nos comentários!