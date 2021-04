Grey’s Anatomy 17×14: April e Jackson se reencontram (promo)

Na próxima semana, os fãs de Grey’s Anatomy poderão assistir ao reencontro de dois personagens que há muito tempo precisavam conversar. Trata-se de April Kepner (interpretada por Sarah Drew) e Jackson (Jesse Williams). Dessa forma, a ABC já divulgou um preview com cenas inéditas mostrando o que vem por aí na série médica.

No início do vídeo, os espectadores visualizam Jackson dirigindo em meio a uma tempestade até chegar à porta de April e relembrar diversos momentos que os dois viveram juntos em uma outra época. No entanto, agora, a personagem tem uma criança no colo, o que deixa o cirurgião espantado.

Certamente, muitas emoções percorrerão o intitulado “Look Up Child”. Além do mais, o público também está ansioso para saber o que está acontecendo com outros personagens no Grey Sloan Memorial Hospital.

Confira o preview completo:

Saiba mais sobre a aparição de April Kepner na 17ª temporada de Grey’s Anatomy

Muitas coisas mudaram desde que April Kepner saiu da série, mas o preview considera que os dois ainda podem se acertar mesmo que algumas situações sejam difíceis de serem encaradas.

No entanto, ainda não sabemos muito sobre como a médica está depois de tanto tempo. Será que ela ainda está com Matthew (Justin Bruening), por exemplo? Certamente, o episódio 17×14 deverá fornecer algumas respostas aos espectadores que torcem por uma possível reconciliação.

Em entrevistas anteriores, Sarah Drew afirmou que estaria de coração aberto para o drama médico da ABC e ainda revelou que sua saída foi muito sentida por ela. Dessa forma, a atriz precisou desapegar completamente de sua personagem para conseguir seguir com sua carreira.

Portanto, não perca! Um novo episódio de Grey’s Anatomy será exibido no dia 6 de maio, quinta-feira, pela ABC.