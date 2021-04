Grey’s Anatomy: 7 vezes em que Meredith Grey quase morreu

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Para uma protagonista, Meredith Grey com certeza já flertou com a morte diversas vezes em Grey’s Anatomy. Aliás, quem é fã da série sabe muito bem que os produtores não têm medo de colocar nossos personagens favoritos em situações de vida ou morte.

Logo, por mais que Meredith seja a personagem principal, é difícil não prender a respiração toda vez que ela fica – de novo – perto de se juntar à Derek, Lexie, Mark, George e tantos outros.

Você se lembra quais foram as vezes em que ela quase faleceu? Separamos aqui os momentos mais emocionantes e perigosos para a vida da médica.

Veja 7 vezes em que Meredith quase morreu em Grey’s Anatomy:

7. Explosão da bomba

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Meredith saiu ilesa da 1ª temporada (quer dizer, se não contarmos o fato de ela descobrir que Derek era casado). O mesmo não pode ser dito da 2ª temporada, quando, nos episódios 16 e 17, ela participou do caso de um paciente que tinha uma bomba prestes a explodir dentro de seu peito.

Apenas Burke, Meredith, o anestesista e Hannah, a paramédica que segurava a bomba dentro do paciente, ficaram na sala de cirurgia. Quando Hannah entra em pânico e tira sua mão, Meredith rapidamente assume o seu lugar, colocando sua vida em risco para salvar o paciente. Felizmente, para ela, o esquadrão antibomba consegue remover o explosivo, salvando os médicos, mas explodindo a poucos passos da sala de cirurgia.

6. Afogamento

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Já no episódio 15 da 3ª temporada de Grey’s Anatomy, Meredith quase se afogou. Ela estava na cena de um acidente de navio fazendo a triagem dos pacientes quando um deles a empurrou sem querer na água. A única testemunha foi uma garotinha perdida que conseguiu apontar para Derek onde Meredith tinha caído.

No episódio seguinte, os médicos do Seattle Grace fazem de tudo para salvar a vida de Meredith, enquanto ela tem alucinações envolvendo Denny Duquette, o chefe do esquadrão antibomba, e sua própria mãe.

5. Tiroteio

Os episódios intitulados “Sactuary”, 23 e 24 da 6ª temporada, são, sem dúvidas, alguns dos mais tristes de toda a série médica. Para se vingar da morte de sua mulher, um homem vai até o hospital Seattle Grace com uma arma, planejando matar Lexie, Richard e Derek. No caminho até eles, ele atira em diversos outros funcionários do hospital, até que encontra Derek e atira nele.

Enquanto Cristina opera Derek para salvar sua vida, Meredith passa por um aborto espontâneo e chega a oferecer sua vida em troca da de Derek. O atirador considera e ela quase perde a vida novamente, mas Owen é baleado em vez dela.

4. Acidente de avião

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Seguindo a lista de episódios mais tristes de Grey’s Anatomy, temos também o acidente de avião que tirou a vida de Mark e Lexie, além de causar as complicações que levaram Arizona a perder sua perna.

Embora Meredith tenha sofrido apenas ferimentos leves, o acidente foi um dos mais graves de todas as temporadas da série e poderia, facilmente, ter tirado a vida da personagem.

3. Parto

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

No season finale da 9ª temporada, Meredith quase sangra até a morte durante o parto de seu bebê com Derek. Como o drama nunca é suficiente na série, a energia do hospital acabou e Bailey precisa parar o sangramento no escuro!

Felizmente, tudo dá certo no final e Meredith e Derek decidem nomear a criança como Bailey em homenagem à mentora que conduziu o parto.

2. Espancamento

No episódio 9 da 12ª temporada, Meredith ainda está tentando lidar com a morte de Derek quando um paciente a ataca. Ele não quis fazer isso, mas estava em um estado agressivo depois de uma convulsão, e acabou machucando seriamente a médica.

Embora tenha sobrevivido, Meredith chegou a perder sua audição e teve outros ferimentos graves, precisando de um longo tempo de recuperação antes de voltar a praticar medicina.

1. Pandemia da Covid-19

(Fonte: ABC/Divulgação)Fonte: ABC

Na 17ª temporada de Grey’s Anatomy, os médicos do hospital Grey Sloan estão lidando com a pandemia da Covid-19. Com os leitos todos ocupados e em meio a todos os problemas dos médicos, Meredith está doente e passa a maior parte dos episódios inconsciente.

Seu estado de saúde faz com que ela tenha alucinações e sonhe com uma praia, na qual ela encontrou muitas das pessoas que perdeu. Derek, George, Mark e Lexie são alguns dos personagens que retornaram na temporada para tentar ajudar Meredith a se curar da doença, mesmo que em sonho.

E aí, qual dessas vezes em que Meredith quase morreu foi a mais emocionante para você? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o artigo nas redes sociais!