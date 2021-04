Grey’s Anatomy aproveita Páscoa e ‘ressuscita’ dois personagens de uma vez · .

O episódio mais recente de Grey’s Anatomy, exibido antes do feriado de Páscoa, “ressuscitou” dois personagens mortos na série, para a alegria dos fãs. Enquanto a volta de Lexie Grey (Chyler Leigh) já havia sido anunciada, o capítulo desta quinta (1º) do drama médico surpreendeu a audiência com a aparição bônus de Mark Sloan (Eric Dane).

O retorno do casal aconteceu da mesma maneira com que a série trouxe de volta outros personagens mortos, como Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight). Internada com Covid-19 e à beira da morte, Meredith (Ellen Pompeo) permanece em coma “recebendo visitas” dos antigos companheiros na praia de seus sonhos.

Intitulado Breathe (Respire, em português), o décimo episódio da 17ª temporada revelou que Lexie e Mark, mortos por ferimentos causados na queda de um avião no final do oitavo ano, continuam juntos na vida após a morte.

“É tão lindo. Eu amo aqui”, diz Lexie para a irmã. “Eu também”, responde Meredith. “Você vai ficar?”, retruca a personagem de Leigh, em clara menção a uma possível morte da protagonista, que afirma não ter certeza por não saber quais são as regras.

“Você está aqui cedo. Muito cedo”, interrompe Mark, na primeira participação de Dane desde a sua saída da série. O ex-McSteamy, como era chamado pelas mulheres, explica para Meredith de que a areia, assim como a praia, não é de verdade. Ela ficar ou sair do local, só depende dela.

“Não desperdice um minuto sequer”, finaliza Mark, logo antes de Meredith sair do coma. A volta da da personagem ao mundo real pode significar o fim das cenas da praia dos sonhos ao lado de ex-companheiros mortos na série –pelo menos por enquanto.

No Brasil, a exibição da 17ª temporada no Sony Channel está em hiato e retorna apenas em maio com episódios inéditos.

Confira abaixo a cena da volta de Lexie e Mark: