Grey’s Anatomy: Robert I. Mesa será primeiro médico indígena na série

O ator Robert I. Mesa, que fez uma breve aparição em Grey’s Anatomy no início desta temporada como o estagiário Jimmy Chee, agora, tornou-se um membro recorrente do elenco da série. A notícia, relatada pela primeira vez pela Variety, foi confirmada pelo programa.

Com isso, o personagem marca um importante momento da TV americana. Mesa é o primeiro médico indígena a aparecer no drama médico. Sua próxima aparição será no episódio 12, que vai ao ar no dia 15 de abril, após o qual sua participação terá uma frequência bem maior.

Chee foi apresentado ao programa no terceiro episódio da temporada atual, em novembro, quando ele fazia parte de um grupo de estagiários do hospital.

(ABC/Reprodução)Fonte: ABC

Saiba mais sobre Robert I. Mesa, novo membro do elenco de Grey’s Anatomy

Mesa é um ator Navajo/Soboba. Seus créditos anteriores incluem a série de terror da Netflix From Dusk Till Dawn, a minissérie do History Channel produzida por Leonardo DiCaprio, The Men Who Built America: Frontiersmen, e no especial N. Scott Momaday: Words from a Bear na série American Masters da PBS. Ele também é artista visual, fotógrafo e escritor.

Iniciada em 2005, Grey’s Anatomy acompanha a rotina de um grupo de médicos no hospital Grey Sloan Memorial. Criada por Shonda Rhimes, a série já teve mais de 360 episódios e é conhecida por matar personagens queridos do público em grandes tragédias e emocionar com diversas cenas tocantes e profundas.

No Brasil, a série é transmitida pela Sony Channel e a Netflix tem as primeiras 16 temporadas da produção.