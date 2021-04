Griezmann brilha, e Barcelona arranca virada contra o Villarreal

A disputa pelo título do Campeonato Espanhol segue acirrada. Neste domingo, o Barcelona venceu o Villarreal fora de casa por 2 a 1, em partida da 31ª rodada.

O primeiro tempo foi agitado. Os donos da casa abriram o placar aos 26 minutos, com Chukwueze. O Barça não demorou para reagir e arrancou a virada com dois gols de Griezmann, aos 28 e 35 minutos.

Na segunda etapa, o time de Ronald Koeman teve mais facilidade para administrar o resultado, pois Trigueros, do Villarreal, foi expulso aos 10 minutos.

Com o resultado, o Barcelona fica na terceira colocação com 71 pontos, mesmo número do vice-líder Real Madrid, que tem um jogo a mais. Na ponta da tabela, o Atlético de Madrid soma 73 pontos e ainda joga na rodada. O Villarreal, por sua vez, segue no sétimo lugar com 49 pontos.

Confira outro resultado do Campeonato Espanhol neste domingo:

Huesca 0 x 2 Getafe