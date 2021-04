Griezmann é pai mais uma vez e terá que comemorar 3 aniversários em um mesmo dia; entenda

Nesta quinta-feira (8) o atacante do Barcelona Antoine Griezmann comemorou o nascimento do seu terceiro filho. Às 5h24 (horário de Brasília), Erika Choperena, mulher do jogador, deu à luz a Alba, a mais nova integrante da família, e o francês celebrou através das redes sociais.

O mais curioso, porém, é que o jogador do Barça agora terá que comemorar três aniversários em um mesmo dia. Isso porque os dois primeiros filhos do casal também nasceram nesta mesma data, 8 de abril.

Mía, a filha mais velha, nasceu em abril de 2016, enquanto Amaro, filho do meio e único homem do trio, em 2019.

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

Todos os filhos do atacante nasceram enquanto Griezmann está na Espanha. Mía nasceu enquanto ele atuava pelo Atlético de Madrid, enquanto Amaro e Alba, durante sua passagem pelo Barcelona, clube que segue defendendo.

Na atual temporada, a sua segunda com a camisa do Barça, o atacante francês tem 41 jogos disputados até aqui e 14 gols marcados.