Após relatar que vivia um relacionamento abusivo com Nego do Borel, Duda Reis está se reconstruindo. Ela expôs supostas agressões físicas, verbais e até estupros que teria vivido durante o namoro com o cantor. “Foi um grito de libertação, que eu precisava demais”, definiu a influenciadora digital.

“Chega uma hora que não tem mais como você forçar uma coisa que, na verdade, já não existe mais. Você vai adoecendo aos poucos. Foi um grito, e foi através disso que eu consegui me libertar 100%”, definiu a atriz em entrevista à revista Marie Claire.

Questionada sobre como se sentiu após se expor nas redes sociais, Duda declarou ter se sentido aliviada. “Era um alívio que eu não sentia há anos na minha vida. Era como se eu tivesse tirado uma mochila de pedra das minhas costas, foi uma coisa muito instantânea”, disse.

“Quando eu resolvi falar, eu chorava muito nos vídeos, mas não era nada além de um grande alívio: por estar viva, por estar em casa, por ter me reconectado com a minha família, por estar ajudando outras mulheres”, completou.

Agora, a ex-namorada de Nego do Borel quer ajudar outras mulheres que viveram relacionamentos abusivos como ela. “[Gostaria de dizer] Que não acreditem que a culpa é sua, que não se culpem de forma alguma. Alguns estudos mostram que um abusador tem traços de sociopatia e você não tem culpa nisso. Você não pode salvar alguém, não tem que ser assim”, falou.

“A gente sai de um relacionamento assim acreditando que não merecemos todo o amor do mundo, e é claro que merecemos. Além disso, tire um tempo para você e não se afaste dos seus amigos e da sua família”, aconselhou a ruiva, que retomou contato com as pessoas que ama após cortar relações por causa do então namorado.

Na época em que o escândalo foi parar na mídia, Duda Reis e Nego do Borel deram entrevistas ao Fantástico, da Globo. O cantor se defendeu de todas as acusações e alegou ser inocente. Ele também é investigado por tentativa de feminicídio por outra ex-namorada.

A atriz tenta reconstruir sua carreira e tem projetos no cinema e em séries. “Já está tudo praticamente certo, daqui a pouco eu posso falar. Para as redes sociais, vou fazer um quadro no Instagram onde convido mulheres para falar sobre assuntos importantes, dar voz a nós. Vou entrevistar uma mulher por semana, não serão famosas. Vou convidar algumas mulheres que podem falar sobre suas experiências e mostrar toda a nossa pluralidade”, finalizou ela.

