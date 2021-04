Grupo Bem Barato contrata profissionais no Grande ABC

O Grupo Bem Barato, rede de supermercados em franca expansão, está com vagas de emprego para diversas áreas nas cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema, localizadas no Grande ABC, em São Paulo.

As contratações vão de encontro com o crescimento da empresa. Atualmente com 5 lojas em São Bernardo do Campo, já é a maior rede de supermercados do município. Com mais de 2 mil colaboradores, o grupo conta com 13 lojas entre supermercados e atacados, além de um shopping center e plataforma e-commerce no sistema delivery.

Dentre as posições disponíveis, destacam-se os cargos de Estoquista, Açougueiro, Fiscal de Loja, Balconista de Frios, Balconista de Padaria, Assistente de Recursos Humanos, Motorista, Técnico de Segurança do Trabalho, Nutricionista, Desossador, Fiscal de Prevenção de Perdas, entre outras.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como o salário. Os contratados, no entanto, terão direito a alguns benefícios, independentemente do cargo, como assistência médica, estacionamento, refeição no local e vale-transporte.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis devem acessar o site de recrutamento do Grupo Bem Barato. No endereço eletrônico é possível encontrar a lista completa de oportunidades, bem como os requisitos, habilidades e atribuições.

Para se candidatar, basta selecionar uma das vagas, preencher as informações necessárias e enviar o currículo. Clique aqui para acessar o site da empresa.

Compartilhe este conteúdo com a sua rede de contatos e leve informação de qualidade a um número cada vez maior de pessoas. Quem sabe você não ajuda alguém a encontrar o emprego tão sonhado?

Aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.