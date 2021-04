Grupo definido! Veja como ficou a tabela do Fluminense na Libertadores

Falta pouco para o início da Libertadores e o Fluminense já sabe quais serão todos os seus adversários na fase de grupos. Além de River Plate (ARG) e Independiente Santa Fe (COL), que já eram conhecidos, o Junior Barranquilla (COL) garantiu a última vaga depois de eliminar o Bolívar (BOL) na última quinta-feira. A estreia do Flu será na próxima quinta-feira, às 19h, contra os argentinos.

Veja a tabela completa da Libertadores

​

Há oito anos longe do torneio, o Fluminense contratou um pacotão de reforços visando melhorar o grupo para a competição. Um dos desafios desta fase de grupos será a altitude para o duelo com o Santa Fe, já que Bogotá está a 2.640 metros acima do nível do mar. A equipe nem mandará a partida em seu estádio, o El Campín, que estará entregue à Conmebol para os preparativos da Copa América.

Além disso, a estreia será justamente contra o time mais complicado da chave, o River. Semifinalista nas últimas quatro edições, a equipe é tetracampeã do torneio e novamente um dos favoritos ao título.

VEJA DATAS, LOCAIS E TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO FLUMINENSE:

1ª RODADA

Fluminense x River Plate – 22/04 – 19h

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Facebook

2º RODADA

Independiente Santa Fe x Fluminense – 28/04 – 21h

Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá (COL)

Transmissão: Conmebol TV

3ª RODADA

Junior Barranquilla x Fluminense – 06/05 – 19h

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL)

Transmissão: Facebook

4ª RODADA

Fluminense x Independiente Santa Fe – 12/05 – 21h

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Conmebol TV



5ª RODADA

Fluminense x Junior Barranquilla – 18/05 – 21h30

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: SBT e Fox Sports

6ª RODADA

River Plate x Fluminense – 25/05 – 19h15

Estádio Monumental de Núñez, Burnos Aires (ARG)

Transmissão: Fox Sports