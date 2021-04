Grupo do Fluminense ganha último classificado; veja como ficam todas as chaves

Acabou a espera.

Com os grupos da Conmebol Libertadores já sorteados, finalmente temos as 32 equipes que lutarão pela Glória Eterna! Com todos os confrontos da fase prévia finalizados, todos os times agora sabem seus rivais e caminhos para uma vaga nas oitavas de final.

O último classificado foi o Junior Barranquilla, da Colômbia. O time de Miguel Borja havia perdido a ida para o Bolivar por 2 a 1, mas reverteu o placar agregado com um 3 a 0 na volta e carimbou sua vaga. E com gol do atacante emprestado pelo Palmeiras.

Mais cedo nessa semana, Santos, Atlético Nacional-COL e Independiente del Valle-EQU também passaram dessa terceira e última fase eliminatória antes dos grupos.

Confira abaixo como cada grupo ficou definido para a Libertadores 2021, que você acompanha com uma cobertura especial dos canais FOX Sports e ESPN.

Grupo A

Palmeiras

Defensa y Justicia-ARG

Universitario-PER

Independiente del Valle – EQU

Grupo B

Olimpia-PAR

Internacional

Deportivo Táchira-VEN

Always Ready-BOL

Grupo C

Boca Juniors-ARG

Barcelona de Guayaquil-EQU

The Strongest-BOL

Santos

Grupo D

River Plate-ARG

Independiente Santa Fe-COL

Fluminense

Junior Barranquilla – COL

Grupo E

São Paulo

Racing-ARG

Sporting Cristal-PER

Rentistas-URU

Grupo F

Nacional-URU

Universidad Católica-CHI

Argentinos Juniors-ARG

Atlético Nacional – COL

Grupo G

Flamengo

LDU-EQU

Vélez Sarsfield-ARG

Unión La Calera-CHI

Grupo H

Cerro Porteño-PAR

Atlético-MG

América de Cali-COL

Deportivo La Guaria-VEN

As equipes jogarão nas oito chaves entre 20 de abril e 26 de maio.

Das quatro fases na sequência, três serão disputadas em jogos de ida e volta, com as datas previstas pela Conmebol, mas todas ainda dependendo de confirmação: oitavas de final (14 e 21 de julho), quartas de final (11 e 18 de agosto) e semifinais (22 e 29 de setembro).

A grande final da Conmebol Libertadores de 2021 está prevista para 20 de novembro, em partida única, ainda sem local anunciado pela entidade.