Grupo Santillana anuncia vagas de emprego para todo o Brasil

O Grupo Santillana anuncia vagas de emprego concentradas na função de Consultor de Vendas. Estão disponíveis, ao todo, cinco oportunidades para atuar em algumas regiões do Brasil. Confira, a seguir, mais informações.

Grupo Santillana anuncia vagas concentradas no cargo de Consultor de Vendas. Estão sendo disponibilizadas, ao todo, 5 oportunidades distribuídas em diferentes regiões do país. A empresa não divulgou detalhes sobre os respectivos salários, mas forneceu alguns benefícios que os profissionais terão acesso na contratação. Veja-os abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio combustível;

Previdência privada;

Seguro de vida;

Vale alimentação;

Vale refeição;

Desconto em produtos;

Participação nos lucros.

A empresa está em busca de profissionais para preencher vagas em Belo Horizonte (MG), Triângulo Mineiro (MG), Tocantins, Ribeirão Preto (SP), Goiás e Distrito Federal. Todos os concorrentes devem apresentar boa comunicação e interesse na área comercial.

Os candidatos que pretendem participar do processo de recrutamento devem atender os seguintes requisitos:

Formação superior: Comunicação Social, Marketing, Administração ou áreas afins;

Experiência anterior na área de educação (desejável);

Conhecimentos em setores comerciais, vendas e atendimento ao cliente;

Apresentar boa comunicação e dinamismo;

Disponibilidade para viajar;

Possuir habilitação.

Dentro do cargo, os contratados irão prospectar vendas junto às instituições educacionais, desenvolver técnicas de venda e comunicação, realizar atendimentos aos clientes, acompanhar as ações ao longo da parceria, entre outras responsabilidades da função.

Como se inscrever

Para concorrer ao cargo de Consultor de Vendas do Grupo Santillana, os candidatos devem entrar no site de inscrição, disponível no link, e enviar seus respectivos currículos para a etapa de triagem da empresa. O Grupo está em busca de profissionais que prezem pelo compromisso de suas responsabilidades.

