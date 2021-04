Grupo Tereos recruta estudantes para programa de Jovens Talentos

O Grupo Tereos, o 2º maior produtor mundial de açúcar, com 12 mil produtores cooperados, está com as inscrições abertas para o Programa Jovens Talentos – Estagiários Tereos 2021. Neste ano, a empresa oferece oportunidades para oito unidades de negócio, localizadas nas cidades de Colina, Guaraci, Guaíra, Olímpia, Pitangueiras, Severínia, Tanabi e Palmital.

Com o objetivo de preparar estudantes de ensino superior para enfrentar os desafios atuais do setor sucroenergético e, ainda, suportar o desenvolvimento de futuros talentos para a empresa por meio da atuação prática em diferentes áreas do negócio, o programa tem duração de 11 meses, com início previsto para agosto de 2021.

Podem concorrer estudantes do ensino superior, que estejam matriculados nos cursos de Administração, Agronomia, Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia Agronômica ou Agrícola, Engenharias em geral, Psicologia, Publicidade, Matemática. Ciência da Computação, Comunicação Social, Relações Internacionais, Tecnologia da Informação, Química e Nutrição.

É fundamental ter conhecimento intermediário em inglês ou francês, domínio das ferramentas de informática (pacote Office) e disponibilidade de estagiar 6h por dia, de segunda a sexta-feira. Além disso, a empresa busca talentos que tenham atitude, sejam engajados e saibam estabelecer parcerias na busca pela excelência.

Como concorrer

Os interessados devem acessar o site do programa de talentos do grupo Tereos para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo. As inscrições estão abertas até o dia 16 de maio.

O processo seletivo é composto por três etapas, sendo provas online (francês ou inglês; conhecimentos gerais e raciocínio lógico), vídeoentrevista e entrevistas individuais.

Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito a plano de saúde, seguro de vida, transporte, refeições na empresa e vale-alimentação.

Acompanhe diariamente o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos, que reúne as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você.