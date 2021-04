Grupos planejam protesto por Auxílio Emergencial no dia 1º de maio

Grupos de esquerda estão mirando no próximo dia 1º de Maio para realizar um protesto pelo aumento no valor do Auxílio Emergencial. De acordo com informações de bastidores, esses protestos aconteceriam em várias cidades do país, mas a ideia é fazer o maior deles na Avenida Paulista, em São Paulo.

Como dito, vários grupos estão tentando organizar um ato de união. No entanto, é difícil que eles cheguem em um denominador comum. É que uma parcela da esquerda quer que os protestos sejam presenciais. Já outra parcela acredita que este momento da pandemia não é o ideal para realizar protestos que provoquem aglomerações.

O Partido da Causa Operária (PCO), faz parte desse primeiro grupo. Eles já estão fazendo a divulgação para uma espécie de convocação da população para um protesto presencial na Avenida Paulista. De acordo com o partido de extrema-esquerda a ideia é pedir um Auxílio Emergencial de um salário mínimo por pessoa.

Essa reivindicação é portanto bem mais ousada do que a maioria das outras. É que a maior parte dos setores da esquerda estão pedindo um aumento do Auxílio para a faixa dos R$ 600, como o Governo Federal fazia até agosto do ano passado. O PCO quer um Auxílio de R$ 1.100, que é o valor atual do salário mínimo.

Além desse pedido pelo aumento do Auxílio, o PCO afirma que a manifestação vai protestar pela vacinação em massa, pela proibição das demissões nesse período da pandemia e pelo fim dos processos das privatizações de empresas estatais. O Partido não deu mais detalhes sobre a manifestação.

Auxílio Emergencial do Governo

O fato é que o Governo Federal está pagando um Auxílio emergencial no valor de R$ 150. Em alguns casos, o beneficiário pode receber ainda valores que variam entre R$ 250 e R$ 375. Tudo vai depender portanto das condições de cada pessoa.

Além disso, este ano apenas uma pessoa por família vai poder receber os valores do Auxílio Emergencial. Esse é portanto outro ponto que está gerando uma série de críticas. No entanto, o Palácio do Planalto não pretende mudar essa regra, até porque os pagamentos já começaram.

Este ano o novo Auxílio terá quatro parcelas. Pelo menos é isso o que dizem as regras oficiais. Mas o Ministro da Economia, Paulo Guedes, vem dizendo em entrevistas que o número de parcelas pode aumentar a depender da evolução da pandemia do coronavírus no Brasil.

Dia 1º de Maio

O PCO, e outros grupos de esquerda, querem usar o dia 1º de Maio para a realização do protesto por um motivo simples: é o Dia do Trabalhador. Todos os anos, grupos se reúnem em várias cidades do mundo para pedir por mais direitos para a classe trabalhista.

Entretanto, agora em 2021 isso tudo tende a ser diferente. É que esse vai ser apenas o segundo Dia do Trabalhador em plena pandemia. Por isso, há ainda uma discussão sobre o caráter moral de se reunir pessoas em um protesto quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) está pedindo por distanciamento social.

No Brasil, mais de 390 mil pessoas morreram em decorrência da pandemia desde o início do período pandêmico por aqui. O país é portanto um dos que mais registram mortes por causa da Covid-19 em todo o mundo. E é por isso que aqui essa discussão costuma ser ainda mais forte.