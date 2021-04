A desenvolvedora 10 Chambers Collective revelou que GTFO vai receber a atualização mais extensa já lançada no multiplayer, incluindo um novo Rundown e mecânicas de jogabilidade que intensificam o fator replay.

Segundo comunicado do estúdio, o Rundown Rebirth dará acesso ao ambiente inédito Floodways, que adiciona elementos da natureza para dificultar as expedições na instalação subterrânea Complexo. O mapa tem novos inimigos, armas e objetivos, além de alterações significativas de jogabilidade que contribuem com melhorias no fator replay.

A grande novidade da expansão fica por conta da introdução dos Boosters, um novo sistema de jogo que oferece “melhorias de habilidades, como danos potencializados de rifles de assalto, ou aumento da velocidade ao hackear computadores.” A ideia por trás deles é dinamizar ainda mais as abordagens e continuidade de partidas, transformando cada expedição em uma jornada diferente a partir de power ups, itens, equipamentos e mais.

“Estamos construindo a base para o GTFO sair de seu acesso antecipado. A dificuldade em camadas e os Boosters mantêm o título como o desafio hardcore que sempre desejamos que fosse, mas ao mesmo tempo justo para novos jogadores que desejam entrar em nossa fantástica comunidade de prisioneiros. Com Rebirth, também estamos expandindo o lore. ‘Quem é você e como foi parar no Complexo?’ Algumas dessas perguntas podem ser respondidas neste novo Rundown se o jogador encontrar as pistas corretas”, disse Simon Viklund, Diretor de Narrativa.

GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais GTFO: maior atualização já lançada traz novo Rundown e muito mais

Com a adição do Rundown, os jogadores também terão opção de configurar os níveis de dificuldade, em que cada um deles oferecerá novos caminhos de rotas e formas diversificadas para cumprir missões. As dificuldades em camadas vão variar de muito difícil a extremamente difícil e prometem entregar o maior desafio que já surgiu no jogo, junto a muitas outras novidades de recompensas.

GTFO está disponível em acesso antecipado com exclusividade no PC.