Guarani derrota o Santo André e garante classificação do Corinthians

Buscando recuperação no Campeonato Paulista, o Santo André até conseguiu ameaçar o visitante Guarani, mas acabou perdendo por 1 a 0 no Canindé. Com o resultado, o Corinthians se garantiu na próxima fase da competição estadual, mesmo sem entrar em campo.

O resultado desta noite de segunda-feira deixou o Santo André na lanterna do grupo A, com apenas seis pontos conquistados. Já o Guarani ultrapassa o Santos e fica na segunda colocação do grupo D, com onze pontos.

Mesmo passando por fase ruim no Paulistão, o Santo André começou melhor o primeiro tempo da partida e ameaçou com Gegê, aos 19 minutos. Depois do lance, o Guarani passou a mandar no jogo e chegou ao gol no minuto 33. Andrigo recebeu bom passe de Bruno Sávio e abriu o placar no Canindé.

A equipe comandada por Paulo Roberto Santos seguiu tentando o gol no segundo tempo, mas a falta de pontaria dos atacantes e a baixa criatividade do meio de campo prejudicou o esforço do Santo André. O Guarani voltou a jogar bem na metade final e não sofreu grandes sustos dos donos da casa.

O Santo André já volta a campo nesta quinta-feira, quando visita a Ferroviária na Fonte Luminosa, às 22h15 (de Brasília). O Guarani só joga no domingo, quando recebe o Novorizontino no Brinco de Ouro. A partida acontece às 17 horas.