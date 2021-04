Guarani vence a Ferroviária de virada e embola grupo do Santos no Paulistão

Em jogo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o Guarani venceu a Ferroviária por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, na Fonte Luminosa. Com o resultado, o Bugre complicou Grupo D do Estadual, que conta com o Santos.

Os donos da casa abriram o placar com Bruno Mezenga, com apenas dois minutos de partida. Pouco depois, Andrigo deixou tudo igual. Já na segunda etapa, o goleiro Saulo acabou marcando contra e decretando a virada do time de Campinas.

1×2 | ⏱️ 52’ | 2º Tempo Fim de jogo! Guarani vence a Ferroviária de virada. O Bugre volta a campo na sexta-feira contra o Palmeiras às 20h no Brinco de Ouro.#FERxGUA #AvantemeuBugre pic.twitter.com/k5Ooxtd0n7 — Guarani FC (@oficialguarani) April 21, 2021

Agora, o Guarani tem oito pontos na tabela de classificação e está em terceiro lugar no Grupo D. O líder é o Santos, com nove pontos. Na segunda colocação aparece o Mirassol, também com oito pontos, mas com um jogo a menos.

A Ferroviária, por sua vez, está na segunda posição do Grupo B, com 10 pontos conquistados após sete partidas realizadas. O líder do grupo é o São Paulo, que tem 19 pontos.