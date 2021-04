Guarani x Corinthians: data, hora e canal desta partida do Paulistão | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Guarani x Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 20h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A transmissão da partida será feita através do canal Premiere (pay-per-wiew).

A última vez que o Guarani entrou em campo foi pela no dia 13 de março, quando empatou com o São Bento em casa em 0 x 0. Com a paralisação do Paulistão, só ficou treinando sob o comando de Allan Aal em Campinas.

O Bugre está com cinco pontos, em terceiro no Grupo D, com uma derrota, uma vitória e dois empates em quatro jogos.

Guarani em campo contra o São Bento pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



O Timão é um dos dois times que já tem cinco jogos no campeonato estadual. Com a paralisação da competição no estado de São Paulo, o clube jogou no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, onde enfrentou o Mirassol e venceu por 1 a 0.

A equipe comandada pelo técnico Wagner Mancini lidera o Grupo A com 11 pontos, e ainda está invicta no Paulistão com três vitórias e dois empates.

Corinthians comemorando gol pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



Guarani x Corinthians: como e onde assistir AO VIVO na TV:

