Guarani x Corinthians: Prováveis escalações para o duelo desta noite no Paulistão

Guarani x Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 20h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O TImão é líder do Grupo A, enquanto o Bugre está em terceino no Grupo D.

Durante a paralisação do Paulistão, o Guarani ficou treinando em Campinas, e focou nos trabalhos na preparação e finalização das jogadas, onde o técnico Allan Aal via falhas dos jogadores nesses quesitos.

Davó, que está pronto para estrear pelo Bugre no Paulistão, não poderá jogar nesta noite contra o Corinthians pois está emprestado pelo Timão. Caso opte em escalar o jogador o time do interior terá que pagar uma multa.

Guarani em campo pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



O Timão deverá entrar em campo com algumas mudanças em relação a equipe que venceu o Mirassol, na última partida que disputou pelo Campeonato Paulista.

As novidades deverão ser no sistema defensivo, com Bruno Méndez, no ataque com o centroavante Cauê, e no meio de campo, com Vitinho, que tem apenas 21 anos de idade.

Corinthians em campo pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



Confira as prováveis escalações para o jogo desta noite:

Provável Guarani:

Gabriel Mesquita, Éder Sciola, Romércio, Aírton e Bidu; Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Andrigo, Júlio César e Bruno Sávio.

Provável Corinthians:

Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Otero) e Vitinho; Rodrigo Varanda, Gustavo Mosquito e Cauê (Jô).