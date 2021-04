Guarani x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2021, Guarani e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O Verdão está terceira colocação do torneio com nove pontos conquistados e vem de um empate contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Já o Bugre, por sua vez, também está em terceiro lugar com oito pontos e, na última rodada, venceu de virada a Ferroviária em Araraquara.

>> Que sufoco! Veja os melhores memes da estreia do Palmeiras na Libertadores

ZÉ RAFAEL E GABRIEL MENINO SE RECUPERAM DE DESCONFORTOS E LESÕES E ESTÃO À DISPOSIÇÃO DE ABEL FERREIRA

Recuperados de suas lesões e desconfortos que os tiraram dos últimos jogos, Zé Rafael e Gabriel Menino participaram sem restrições e por tempo integral do treino desta quinta-feira (22), e estão à disposição da comissão técnica do Palmeiras para escalação em partidas oficiais.

Benjamín Kuscevic, Gabriel Veron e Breno Lopes, contudo, ainda estão longe de retornar e seguem tratando suas lesões. O trio é desfalque confirmado para o duelo diante do Guarani. Além destes, Lucas Lima já corre no gramado, mas também não tem condições de jogo e será cortado.

MARCELO SE RECUPERA E FICA À DISPOSIÇÃO PARA O DUELO CONTRA O PALMEIRAS

O técnico do Guarani, Allan Aal, ganhou um reforço para o confronto contra o Verdão nesta sexta-feira. O volante Marcelo, recuperado de entorse no tornozelo, treinou sem restrições e está à disposição.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Guarani x Palmeiras

Data: 23 de Abril de 2021

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Robson Ferreira Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois, Alberto Poletto Masseira e José Henrique de Carvalho

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Luis Carlos Jr., comentários de Ana Thais Matos (por vídeo) e Pedrinho, Sandro Meira Ricci na Central do Apito e Gustavo Biano nas reportagens);

GUARANI: Rafael Martins; Matheus Ludke, Romércio, Airton e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo; Davó, Júlio César e Bruno Sávio. Técnico: Allan Aal

Desfalques: Tony (em transição física) e Régis (poupado);

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém;

PALMEIRAS: Vinícius; Mayke, Vanderlan (Danilo Barbosa), Renan e Matías Viña; Felipe Melo, Fabinho (Zé Rafael) e Gustavo Scarpa; Willian, Wesley (Gabriel Menino) e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan Silva, Lucas Lima, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Gabriel Veron (machucados);

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém;