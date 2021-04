Guarani x Palmeiras: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Em jogo da sétima rodada do Campeonato Paulista, Guarani e Palmeiras medem forças nesta sexta-feira (23), no Brinco de Ouro, às 20h (horário de Brasília). Encontro de dois times que têm as cores verde e branca. É possível assistir à partida ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Palestra soma apenas nove pontos, cinco atrás do segundo colocado do Grupo C Novorizontino, e com onze de distância para o RB Bragantino, em primeiro lugar. Com a busca pela vaga comprometida, o time deve focar nos duelos pela Copa Libertadores.

Projetando o jogo de terça-feira (27), contra o Independiente del Valle, é provável que o treinador Abel Ferreira coloque em campo os reservas, igual feito contra o Botafogo, no último domingo. Jogadores como Gabriel Silva, Rafael Elias e Lucas Esteves terão oportunidades.

Com relação ao Bugre, a dupla Matheus Davó e Andrigo é a aposta do time, que luta pela vaga com o Mirassol no Grupo D. Ambos os times estão iguais em número de pontos, mas o Guarani perde no saldo de gols.

