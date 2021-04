Guardiola diz que Barcelona teria mais três Champions com Neymar e exalta trio com Messi e Suárez

Campeão da Copa da Liga Inglesa no último domingo em cima do Tottenham, o Manchester City volta suas atenções para o início de mais uma decisão.

Nesta quarta-feira, a equipe de Pep Guardiola enfrentará o Paris Saint-Germain, fora de casa, na partida de ida da fase semifinal da Uefa Champions League.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça, o espanhol rasgou elogios a Neymar, principal estrela do rival e disse ser um ‘grande admirador’ do camisa 10 da Seleção Brasileira. “Sempre pensei que não há estratégia defensiva para deter o talento de grandes estrelas mesmo que tentemos neutralizar o ataque do PSG”.

“É um prazer ver Neymar em campo. Carregar a camisa 10 da Seleção Brasileira não é algo fácil. Ele deixa a todos de boca aberta. O admiro demais”, disse Guardiola, que ainda ‘previu’ como teria sido o futuro do Barcelona caso mantivesse o trio ‘MSN’ por mais tempo.

“Se ele tivesse ficado, o Barcelona teria ganhado mais uma duas ou três Champions. Foi, com o Messi e o Suárez, um dos melhores ataques que vi na vida”, finalizou o espanhol.