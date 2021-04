Guardiola elogia desempenho do City e celebra torcida: “Foi bom ouvir eles”

O técnico Pep Guardiola falou após o título da Copa da Liga do Manchester City, conquistado com uma vitória por 1 a 0 em cima do Tottenham. O treinador elogiou a atuação da equipe e disse que ficou feliz em ver os torcedores de volta ao estádio.

“Estou incrivelmente satisfeito por termos vencido este troféu (Copa da Liga) quatro vezes consecutivas. Tentamos ganhar a partida, criamos muitas oportunidades. Eles criaram perigo no contra-ataque, mas fizemos um bom jogo”, disse Pep em entrevista à Sky Sports.

O jogo contou com cerca de oito mil pessoas em Wembley, o maior publico em um estádio na Inglaterra desde o início da pandemia da covid-19. “O estádio não estava cheio, mas foi bom ouvir o barulho dos torcedores”, disse Pep.

Esse foi o quarto título seguido de Copa da Liga do Manchester City e o 30º título de Pep com treinador. O próximo confronto do City será contra o Paris Saint-Germain, quarta-feira, pela semifinais da Liga dos Campeões.