Guardiola respira aliviado por levar City à semifinal da Champions pela 1ª vez e responde críticos

O Manchester City voltou para as semifinais da Uefa Champions League. Nesta terça-feira (14), o time repetiu a vitória do jogo de ida por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund e garantiu seu lugar entre os quatro principais times do continente.

Para o técnico Pep Guardiola, a classificação teve um gosto especial. Assim como o clube inglês, o time estava fora da semifinal desde 2016, quando a disputou com o Bayern de Munique, e quebrou a sequência de eliminações que acumulava.

Após a partida, o treinador catalão celebrou a classificação, relembrando as críticas que sofreu nos últimos anos depois das eliminações e citando, em especial, o jogo contra o Tottenham.

“Essa competição é legal, mas às vezes é muito injusta. Quando saí todo mundo fala que é um fracasso, mesmo a gente jogando 11 meses na Premier League e nas copas”, disse.

“A gente teve um pênalti numa bola na mão que poderia não ser dado e a gente poderia sair. Ficamos fora por uma mão contra o Tottenham, do Llorente. A forma que a gente jogou nos últimos minutos, com personalidade, a gente chegou”, completou.

Guardiola ainda avaliou a atuação de seu time na partida desta quarta, celebrando o fato de ter quebrado a ‘sina’ que vinha vivendo.

“Estou incrivelmente alegre pelo clube, pelos nossos torcedores, pelos jogadores. Segunda vez que o time vai à semifinal. Não é uma grande história, mas a gente vem construindo”, afirmou.

“No segundo tempo estivemos muito bem. Incrivelmente feliz por ser um dos 4 melhores times da Europa. Vamos tentar chegar bem e fazer um bom jogo na semifinal”, finalizou.