Guardiola se rende a Neymar, rasga elogios e revela cena que viu até Messi encantado com brasileiro: ‘Meu Deus, que jogador’

Paris Saint-Germain e Manchester City se enfrentam pela semifinal da Uefa Champions League, nesta quarta-feira (28). Na véspera da partida, Pep Guardiola foi para a coletiva e rasgou elogios a Neymar.

Questionado sobre o primeiro encontro que teve com o craque brasileiro, válido pelo Mundial de Clubes de 2011, quando ainda estava à frente do Barcelona, o atual treinador dos Citizens fez uma revelação. Segundo ele, todos do time catalão ficaram impressionados com os vídeos de Neymar pelo Santos.

“Antes daquela partida, lembro de mostrar 15 vídeos de Neymar e disse aos jogadores: ‘É o rei do Santos’. E todos ficaram assim, boquiabertos e disseram ‘meu Deus, que jogador’”, disse Guardiola, completando.

“É uma alegria ver Neymar jogar. Como espectador, me divirto muito toda vez que o vejo. É legal ver a plasticidade do estilo dele e sua personalidade. Ele tem o Brasil nas costas. Não é fácil vestir a camisa 10 da seleção brasileira. Eu desejo que Neymar tenha estabilidade, não tenha mais lesões, que possa jogar com uma regularidade que não foi possível por diversos motivos”, afirmou Guardiola.

Ainda na mesma entrevista, ele recordou o trio formado por Messi, Suárez e Neymar no Barcelona. De longe, ele admitiu que ficou encantando e não titubeou ao considerar o ‘MSN’ o melhor ataque da história.

“Eu sou um grande admirador dele. Acho que ele faz o nosso futebol ser melhor. E tenho quase certeza que se Neymar tivesse ficado mais tempo no Barcelona, eles venceriam mais duas ou três Liga dos Campeões. Esses três eram imparáveis (Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez). O melhor trio de ataque que vi na vida. Mas (não quero dizer que) ir para Paris tenha sido uma decisão errada. Uma grande cidade e um grande clube”, finalizou.