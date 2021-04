Guardiola surpreende e revela motivo que o fez chamar Messi, Iniesta e companhia de ‘malditos assassinos’

Barcelona e Athletic Bilbao decidirão neste sábado (17) a Copa do Rey da Espanha, e a história mostra que a torcida culé pode ficar bastante confiante para a conquista de mais um título.

Na última década, as duas equipes se enfrentaram em finais de Copa do Rei em duas oportunidades nas temporadas 2011/12 e na 2014/15, e em ambas a taça ficou com o time catalão.

Técnico da equipe na campanha de 2011/12, Pep Guardiola, hoje no Manchester City rasgou elogios ao elenco que conquistou a taça na oportunidade e disse que craques como Messi, Xavi e Iniesta eram verdadeiros ‘assassinos’ em campo.

“No dia daquela final tinha algo mais emotivo, mais pessoal do que em outras finais, mas nós deveríamos seguir frios. Me lembro que fui ao banco de reservas e vi a tensão no rosto dos atletas do Athletic. Nos do Barça, por outro lado, parecia que iam disputar um amistoso. Estavam habituados a disputar decisões”, disse o treinador em entrevista ao canal TV3.

Na oportunidade, o Barcelona abriu 3 a 0 com facilidade ainda no primeiro tempo e encaminhou a conquista do título. Na época, houve até mesmo um boato de que os atletas do Athletic pediram para o Barça ‘tirar o pé’, algo que foi prontamente negado por Guardiola.

“Te diria com total certeza que não foi assim. As equipes de Bielsa são doutrinadas na base da resistência e não se rendem nunca. Os atletas do Barça, assim como eles, se podem fazer cinco, vão fazer cinco, se podem fazer oito, vão fazer oito. Eram gente boa, mas em campo eram uns malditos assassinos”.