Guarín sai do lugar comum e expõe realidade na carreira: “Só peço um pouco de respeito por eles”

Desde que saiu do Vasco, Guarín não se encontrou profissionalmente e tampouco na vida pessoal. Acumula várias polêmicas e a última delas foi flagrado em um vídeo com sangue por várias partes do corpo. A cena assustou os torcedores do Vasco, que guardam carinho pelo jogador após a curta passagem que ele esteve em São Januário.









Na noite do último domingo (04), o jogador decidiu ‘quebrar o silêncio’ e se pronunciou sobre o ocorrido. O colombiano não deu detalhes, limitou-se dizer que a versão produzida pela internet não é verdadeira e agradeceu apoio do público que torce por ele.

“Em relação às versões que circulam nas redes sociais sobre o ocorrido, é importante ressaltar que as afirmações que apontam negativamente para minha família não são verdadeiras. Só peço um pouco de respeito por eles, principalmente por meus filhos, que não devem arcar com as consequências de minha exposição pública e de minhas ações”, explicou.

O atleta disse que também passa por um momento muito conturbado, mas demonstrou confiança para sair dessa situação: “Hoje enfrento na minha vida uma dessas partidas difíceis, mas tenho certeza que com a ajuda de Deus e de cada um de vocês que acreditam em mim e conhecem minhas ações, seremos vitoriosos”, revelou.

Dentro de campo, o Vasco se prepara para enfrentar o Tombense, pela Copa do Brasil. Confronto acontece nessa quarta-feira (07), fora de casa. O clube precisa avançar em mais uma fase da competição para embolsar um bom dinheiro e, assim, melhorar a questão econômica.