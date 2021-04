Gucci lança tendência curiosa com tênis virtual de US$ 12

Recentemente, a Gucci lançou o Virtual 25, um inusitado modelo de tênis totalmente digital. O item pode ser adquirido no aplicativo da grife italiana por “modestos” US$ 12 (algo em torno de R$ 65, na conversão direta) e é o resultado de uma parceria da com a Wanna, empresa de moda especializada no marketing em realidade aumentada. Entretanto, as curiosidades não param por aí: o produto é apenas um entre os muitos disponíveis na categoria, que ganhou mais relevância com o nascimento das NFTs.

O Virtual 25 foi desenhado por Alessandro Michele, Diretor Criativo da Gucci, especialmente para ambientes virtuais. Seu lançamento é parte da iniciativa “Gucci Sneaker Garage”, a nova seção no aplicativo da companhia voltada para tênis ecléticos e “itens digitais especiais”.

Após a compra, é possível visualizar o tênis diretamente nos pés por meio do aplicativo da Wanna, além de também ser possível “utilizá-lo” em outros ambientes virtuais parceiros, como o Roblox e VRChat. Contudo, eles não são itens únicos — como ocorre no caso das NFTs — e podem ser comprado por diversos usuários simultaneamente.

Tendência digital e sustentável?

Similarmente, nesse mesmo contexto, há outras lojas que disponibilizam itens digitais, como a DressX. Nela, o usuário pode comprar um item, selecionar a foto em que deseja “utilizá-lo” e, após a compra, recebê-la por e-mail com a montagem. Apesar de soar confusa, a ferramenta é bastante prática; confira seu funcionamento abaixo!

Em sua propaganda, a DressX detalha que cerca de 40 bilhões de itens gerados pela indústria da moda são despejados em lixões todos os anos e, como proposta, seu modelo de negócio seria o “mais sustentável” já criado.

Resta saber se a tendência veio para ficar e como os internautas vão reagir à sua proposta. No caso do Virtual 25, a recepção no Twitter não foi incialmente muito amistosa: “forma fácil de tirar dinheiro das pessoas”, diz uma usuária. Até o momento, a Gucci já conta com 26 modelos de tênis digitais. Confira o catálogo clicando aqui.