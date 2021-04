Guedes confirma Atlético no radar e debocha do Cruzeiro: “Vou rir, meti gol neles”; atacante tem chances de rescindir na China

Em praticamente todas as janelas internacionais recentes, o nome de Róger Guedes agita vários clubes no Brasil. E obviamente que o torcedor do Atlético se empolga, já que o atacante deixou claro que pretende voltar em breve ao país de origem. E quando se fala em seguir em alta, seu desempenho no Galo é a última lembrança do ponta em território nacional.









Guedes defendeu o Atlético em 2018, emprestado pelo Palmeiras numa troca que envolveu o lateral-direito Marcos Rocha. Em apenas seis meses no clube mineiro, o atacante soube ganhar a confiança do então técnico Thiago Larghi e da torcida – após problemas de indisciplina – e deixou o clube como artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 9 gols. Rumou para o Shandong Luneng, da China.

Desde então, Guedes vê seu nome virar manchete dos principais clubes do país deste lado do mundo. Nesta quarta-feira (14), o atacante virou novamente centro das atenções após entrevista ao colega Celo Menezes, no Instagram. Com situação indefinida no seu clube chinês – por conta da pandemia de Covid-19 -, ele já sabe de quatro clubes brasileiros no seu encalço, entre eles o Atlético.

Guedes não esconde que Atlético é uma das prioridades em caso de retorno ao Brasil (Foto: Pedro Vale/AGIF)



“Especulações sempre há. Eu rescindindo com a China hoje, posso assinar com algum outro clube. Os times do Brasil ficam sempre em cima dos meus empresários por causa disso, querem ser o primeiro. Esses times (Atlético-MG, Palmeiras, Fluminense e Grêmio) principalmente, já estão querendo, estão em cima e querem ser o primeiro a chegar”, confirmou Guedes.

“Hoje tenho contrato com a China, tem um ano e meio ainda. Deixo isso com os meus empresários. Espero cumprir o contrato. Como tem essa restrição na China, a gente não sabe o que pode acontecer. Tem a possibilidade de eu sair, isso é nítido. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, se Deus quiser dá tudo certo e acerto com um novo clube ou volto para a China”, completou o atacante que é destaque em sua equipe no Oriente.

Atacante deixou o Galo em 2018 como artilheiro do Brasileirão (Foto: Juliana Flister/Getty Images Brasil)



Deu tempo até para zoar o rival Cruzeiro na live do colega. A derrota do Atlético no clássico do último fim de semana fez com que vários torcedores da Raposa invadissem seu Instagram para tirar onda, dada sua identificação com o Galo. O atacante agiu com naturalidade e deixou um belo recado aos celestes.

“Eu nem estou mais no Atlético, mas ele perdeu o clássico e a torcida do Cruzeiro invadiu o meu Instagram e começaram a me zoar. Vou fazer o que? Vou aceitar, vou rir. Pelo menos eles lembram de mim, que meti gol neles, então está bom. Isso é lembrança”, brincou Guedes.