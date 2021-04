Guerras Médicas: conflito entre Persas e Gregos

As Guerras Médicas: um resumo para as provas

As Guerras Médicas foram importantes conflitos envolvendo o Império Persa e as cidades-Estado gregas. Os embates provocaram uma série de consequências em diversas regiões da Antiguidade.

O conflito é muito explorado por questões de vestibulares e questões do ENEM. Dessa maneira, é fundamental que você domine as principais características das Guerras Médicas para garantir um bom desempenho em suas provas.

As Guerras Médicas: Introdução

O terma Guerras Médicas se refere à uma série de batalhas travadas entre os Gregos e os Persas. Os embates ocorrem na Grécia Antiga, durante o século V a.C.

As Guerras Médicas ficaram conhecidas também como Guerras Persas, Guerras Pérsicas, Guerras Medas, Guerras Greco-Persas e Guerras Greco-Pérsicas.

As Guerras Médicas: Antecedentes Históricos

No século V a.C., os persas estavam expandindo os seus territórios e conquistando colônias gregas. Porém, em determinado momento, o Império Persa conquista territórios do Mar Egeu, dominando todo o comércio da região que, anteriormente, era liderado pelos gregos.

Vendo a Pérsia estabelecer o seu domínio e a sua hegemonia em uma das regiões gregas mais importantes, a Grécia declara guerra aos Persas, também chamados de Medos, na tentativa de reconquistar as terras da Ásia Menor.

As Guerras Médicas, iniciadas no ano de 499 a.C., se dividem em dois períodos principais: a Primeira Guerra Médica e a Segunda Guerra Médica.

As Guerras Médicas: Primeiro Período

O primeiro período dos conflitos, denominado de Primeira Guerra Médica ou de Período de Dário, se inicia no ano de 499 a.C.

Dário foi um dos mais importantes reis da Pérsia. Ele liderou os seus exércitos em uma invasão à Grécia. A principal batalha dessa invasão ficaria conhecida como Batalha de Maratona. Porém, apesar dos persas terem iniciado o ataque e contarem com mais soldados, eles foram derrotados.

A batalha recebe esse nome pois, segundo uma lenda, um mensageiro persa teria percorrido longas distâncias para avisar o rei de que os gregos haviam vencido.

As Guerras Médicas: Segundo Período

Mesmo com o exército persa um pouco enfraquecido, os conflitos continuam.

O segundo período da guerra é chamado de Período de Xerxes e também de Segunda Guerra Média. Os conflitos teriam ocorrido a partir do ano de 480 a.C.

Xerxes era filho de Dário e liderou os exércitos do Império Persa na segunda fase das disputas entre gregos e persas. Porém, devido à união dos gregos na Liga de Delos, fortalecendo, assim, seus exércitos e as defesas de suas cidades, Xerxes e os medos são derrotados na Batalha de Salamina, no ano de 480 a.C.

As Guerras Médicas: Desfecho

No ano seguinte da derrota persa na Batalha de Salamina, foi assinado o Tratado de Susa, também chamado de Paz de Kallias. Nele, os persas reconheciam a derrota para os gregos, prometiam que cessariam os ataques e que devolveriam os territórios que haviam sido dominados na Ásia Menor.

Como consequência do conflito, as cidades-Estado gregas se consolidam como importantes centros econômicos, principalmente graças a retomada do comércio. Em contrapartida, o Império Persa entra em declínio.