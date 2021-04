Guerrero pode ficar fora por 12 jogos e Ramírez exalta boa fase de atacantes no Inter: “Temos muita qualidade”

A expectativa era que quando retornasse aos gramados, Paolo Guerrero seria soberano no comando de ataque do Inter. Porém, neste momento, enquanto o peruano está aos cuidados da fisioterapia, os concorrentes Thiago Galhardo e Yuri Alberto lideram o protagonismo do time de Miguel Ángel Ramírez.









Desde que o espanhol assimiu o comando, o Colorado tem 24 gols marcados em 10 partidas, sendo oito deles marcados pela dupla, ou 33% do total, sendo o primeiro o artilheiro na temporada. São cinco gols em oito partidas, o que dá uma média de 0,62 por jogo, sendo necessário 74 minutos para balançar as redes.

Já no caso de Yuri, aparece logo atrás. Até aqui, são quatro gols em 11 jogos, uma média de 0,36 por partida. O jogador de 20 anos acumula 495 minutos e precisa de 123 minutos para marcar.

“Temos muita qualidade no ataque. Se somos capazes de entregar a bola em boas condições a um atacante de qualidade, será muito melhor estar perto da área, do gol. Fico muito feliz, satisfeito. Estamos sendo capazes de pegar a bola em condições ótimas para que finalizem. Os da frente têm muita qualidade“, disse Ramírez após a dupla voltar a brilhar na goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, conforme publicou o GloboEsporte.com.

Galhardo vem mantendo um bom ritmo dentro de campo – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



Somando os números em sua totalidade, o equilibrio permanece: Galhardo tem 28 gols nos 62 jogos disputados pelo Inter e Yuri soma 15 em 40. Porém, quando se pega o tempo para fazer um gol, a luta fica muito parelha, com 135 minutos para camisa 17 e 139 para o camisa 11.

Em decorrência de uma convocação, Guerrero pode desfalcar o Inter por 10 rodadas no Brasileirão e outras duas pela Copa do Brasil. Desde que retornou, participou de cinco partidas e fez um gol nos 177 minutos em campo. No entanto, apresentou uma tendinite no joelho direito, o mesmo operado em agosto do ano passado.