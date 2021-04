Guerrero segue fora e não tem previsão de retorno; Ramírez tem mais 2 desfalques para duelo contra o Juventude

O Internacional não teve dificuldades para golear o Deportivo Táchira pelo placar de 4 a 0 e mostrar recuperação na Libertadores da América. Graças ao saldo de gols positivo no jogo disputado no Beira-Rio, o Clube do Povo é o líder do grupo B da competição, contando com a vitória do Olimpia sobre o Always Ready, que deixou todos os clubes com três pontos.

O técnico Miguel Ángel Ramírez gostou da exibição. “Não sei se foi o melhor (jogo). Fizemos jogos muito bons no Gauchão. Mas é importante para seguir o trabalho, adequando as peças. Sempre se trabalha melhor quando se ganha bem. Nos dá confiança para a continuidade do trabalho. Esperamos somar no próximo jogo em casa“, comentou.

Segundo a informação do jornalista Thaigor Janke, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o veterano atacante Paolo Guerrero está com dores e um inchaço localizado em seu joelho que foi operado e que o deixou de fora dos gramados em boa parte do Campeonato Brasileiro de 2020. Por isso, Thiago Galhardo e Yuri Alberto seguem brigando por uma vaga na equipe titular.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



Além do peruano, que deve perder mais de uma partida, seguem de fora o goleiro Danilo Fernandes (previsão de retorno no meio de maio), o zagueiro Zé Gabriel e o lateral Rodinei, que saíram lesionados do jogo contra o Deportivo Táchira e não devem enfrentar o Juventude pela semifinal do Gauchão.

Já o zagueiro Lucas Ribeiro, que havia se machucado diante do Always Ready, na Bolívia, volta a ficar à disposição e pode retomar o posto de titular no jogo contra a equipe caxiense, que será disputado no domingo (2).