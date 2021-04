Guilherme Bellintani vence o “tempo” e confirma a contratação de mais um meio-campista para temporada 2021; jogador poderá atuar na Copa do Nordeste

Querendo apagar a imagem da última temporada, onde a equipe conseguiu a permanência na elite do futebol brasileiro e se classificou para a Copa Sul-Americana apenas na última rodada do campeonato nacional, o Bahia está de olho em reforços para a temporada e até já contratou o zagueiro Conti, o volante Matheus Galdezani, o meia Oscar Ruiz e aos 49 do segundo tempo conseguiu se acertar com Thonny Anderson.









Na tarde desta sexta-feira (16), o Tricolor Baiano anunciou o jogador por empréstimo até o final da temporada. Como o nome do meia foi registado no BID antes das 19h, os diretores da equipe baiana conseguiram registar o profissional, que estará apto para jogar a 2ª fase da Copa do Nordeste. Vale lembrar que a inscrição para o torneio se encerrou há pouco.

Além da Copa do Nordeste, Thonny Anderson terá a missão de ajudar o Bahia a conquistar o título inédito da Copa Sul-Americana. O Tricolor Baiano estreia na próxima semana contra o Montevideo City Torque, no Uruguai.

O volante foi um pedido do técnico Dado Cavalcanti, que quer contar com atletas mais experientes. Thonny já teve passagens por Cruzeiro, Grêmio, Athletico Paranaense e agora pertence ao RB Bragantino, que aceitou emprestar o atleta por um temporada para o time baiano.