Guilherme Santos comemora retorno ao Botafogo

O lateral-esquerdo Guilherme Santos, do Botafogo, voltou a ser relacionado para um jogo oficial no último fim de semana, ficando no banco de reservas durante a goleada por 4 a 0 sobre o Macaé. Nas redes sociais, o atleta comemorou a volta.

“O tempo é controlado por Deus e não por nós. Ele tem um tempo certo pra tudo em nossas vidas, mesmo que seja difícil esperar. Tudo que ele faz é perfeito e agradável, e Ele é o único que nos dá paz e sabedoria diante todo processo de espera. Feliz demais em estar de volta a treinar com meus companheiros, obrigado meu Deus por me ajudar todos esses dias e nesses meses de lesão”, escreveu no Instagram.

Desde que chegou ao Botafogo, Guilherme Santos vem lutando contra algumas lesões. Mas dessa vez parece totalmente recuperado.

Com PV como titular absoluto da lateral esquerda e Hugo e Rafael Carioca como opções no banco, Guilherme Santos pode ser a opção de velocidade que Marcelo Chamusca tanto sonha para o meio-de-campo. Assim aceita uma improvisação. Mas não faz planos.

“Vou continuar trabalhando forte e seguir em busca da minha melhor performance, para dar o meu melhor dentro do meu trabalho”, disse o jogador.

Aos 33 anos, Guilherme Santos foi revelado pelo Vasco. Mas passou por vários clubes do futebol brasileiro como Atlético-MG, Fluminense, Paysandu, Fortaleza e Bahia. Mas estava no Paraná antes de chegar ao Glorioso.