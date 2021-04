Gustagol no Fla? Atacante é sincero quanto a convite de Ceni: “Pedro e Gabigol vivem grande momento”; diz camisa 9, feliz hoje na Ásia

A história de Rogério Ceni e Flamengo vem de muito tempo antes do técnico assumir o comando do clube, ao final de 2020. Em sua época de goleiro, foram várias as batalhas por títulos e jogos decisivos quando ainda defendia o São Paulo. Já como treinador, a relação com o Mengão quando indicou jogadores ao Fortaleza. Caso do atacante Yuri César.

O garoto do Ninho foi muito bem sua estadia no Nordeste e Ceni viu Yuri ser negociado com o Al Shabab, dos Emirados Árabes, por R$ 31 milhões. Também indicou Piris da Motta e Hugo Moura, mas o Flamengo na época não aceitou a proposta. Já como treinador do Mengão, o técnico seguiu bem próxima sua relação com os ex-pupilos. David, artilheiro do Fortaleza, foi oferecido ao clube carioca, mas as tratativas não avançaram.

Nesta quarta-feira (28), o atacante Gustagol, ex-Fortaleza, Corinthians e Internacional, foi o entrevistado do colega Marcelo Hazan, do portal Goal. O centroavante alcançou um dos seus melhores momentos exatamente sob o comando de Ceni no Tricolor Cearense. Hoje é estrela no Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, onde marcou 12 gols em 30 partidas.

Gustagol se destacou no Fortaleza e no Corinthians antes de ir para a Ásia (Foto: Miguel Schincariol/Getty Images Brasil)



A boa relação com Ceni fez Gustagol responder se aceitaria um convite do técnico no Flamengo. E a resposta? O centroavante crê que não tem chance alguma já que o técnico está muito bem servido com Gabigol e Pedro no comando ofensivo.

“Claro que aceitaria, né, mas jogador é lembrado por título. Flamengo tem excelentes jogadores, um excelente técnico, se continuar assim vai continuar ganhando muito. Mas eu sei que não vai acontecer (de ter uma chance para ir ao Flamengo), porque os dois são fantásticos. Características diferentes. O Gabigol é um 9 de muita movimentação, e o Pedro mais de área. Para felicidade do Rogério, os dois vivem grande momento”, respondeu o centroavante, que tem contrato na Coreia até 2023.