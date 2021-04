Gustavo, joia do Leão, desperta o interesse de árabes e europeus; mais de 2 milhões de euros tiram o meia da Ilha, confirma dirigente

O meia Gustavo, cria da base da base Rubro-Negra, despertou o interesse do mercado da bola internacional. Com contrato com o Leão válido até dezembro de 2025, o talento promissor da Ilha foi manchete no site inglês Goal, que o colocou na mira de Monaco, da França, bem como, do Ajax, da Holanda. A informação é do Globoesporte.com.









Chico Guerra, diretor de futebol do Papai da Cidade, confirmou que o jogador é alvo de inúmeras sondagens, mas que não recebeu propostas oficiais. O diretor é misterioso quanto aos nomes dos clubes interessados: “Ele é um jogador que tem despertado interesse no mercado, sim. Não só da Europa, os países árabes têm feito sondagens também. Nos deixa muito feliz, mostra a visibilidade e reconhecimento do trabalho da base. Ficamos sempre abertos a escutar boas propostas. Proposta ainda não teve”.

Mas se fontes oficiais da Ilha do Retiro são sigilosas quanto aos times que querem a joia do Leão, a publicação do Goal abre mais possibilidades de destino para Gustavo, como o português Sporting, além de equipes norte-americanas da principal liga do país, a MLS. Segundo o site inglês, € 2 milhões de euros, em torno de R$ 13,6 milhões, tiram o jovem do Time Raçudo da Massa. Sem apontar valores, o diretor do Sport rebate a publicação e crava que o valor da multa rescisória do meia é maior do que o noticiado pelos ingleses.

A cria do Papai da Cidade desperta o interesse do futebol internacional – Foto: Rafael Vieira/AGIF



Não é só o futebol internacional que voltou as atenções para Gustavo. Clubes do Brasil também sondam o atleta. Tiago Guadagno, sócio-diretor da G7 Football, empresa que cuida da carreira de Gustavo, comentou sobre o trabalho em conjunto com o Sport, para avaliar os interesses despertados nos clubes: “Não nos surpreende a procura pelo Gustavo. É um jovem com um potencial tremendo, que já conquistou espaço no profissional e foi muito bem pela Seleção. É normal atrair o interesse de grandes equipes não só no Brasil, mas também no exterior. Temos um planejamento especial para ele, que vai ao encontro do que também pensa o Sport. Estamos construindo essa possibilidade em conjunto”.