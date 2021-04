Guto aponta para construção de “mentalidade vencedora” ao avançar para final do Nordestão; Vozão pode ser campeão invicto pela terceira vez

O Vozão está na final da Copa do Nordeste. Ao vencer o Vitória por 2 a 0 na Arena Castelão, o Gigante Alvinegro segue na luta pelo bicampeonato da Lampions, ao todo pode ser o terceira conquista do Nordestão, já que o Ceará levantou os títulos de 2015 e 2020. Com uma campanha notável, que garantiu a invencibilidade por 22 jogos na competição regional, o técnico Guto Ferreira, após a partida deste sábado (24), externou gratidão ao grupo que comanda, bem como, comparou os elencos de 2020 e 2021. A informação é do Globoesporte.com.









“Parabéns para os jogadores, pela mentalidade vencedora que vai se construindo dentro do clube. Todo mérito a eles. Sempre é importante estar criando situações como essa, vencedora. A gente quer levantar mais uma taça. Estamos a dois jogos dela”, declarou Guto que completou: “São adversários de qualidade, seja quem for na final. Temos que trabalhar muito para repetir mais um título. Por tudo o que o Ceará vem fazendo, merece. E isso com viagens. Serão antes da primeira e da segunda final. Queremos botar sempre a melhor equipe em campo”.

A trajetória do Ceará no Nordestão 2021 é impecável. O Vozão está sem sofrer gols há 565 minutos, enfrentou CSA, Sport, Salgueiro, Sampaio Corrêa e Vitória sem ser vazado. Em toda competição, foram apenas três gols sofridos. Tem uma média de mais de dois gols feitos, ao todo, no período em que formou um verdadeiro paredão na defesa, balançou as redes 15 vezes.

O Ceará foi campeão invicto em 2015, 2020. Na última conquista, Guto já treinava o Time do Povo, e pode repetir o feito este ano. O técnico comenta sobre os elencos que comandou: “São dois grupos espetaculares. Muitos desse ano estavam no ano passado. O do ano passado era um grupo vencedor, trabalhador ao extremo. Esse grupo de agora vem na mesma batida. Com a experiência daqueles que já colheram no ano passado”.

Para finalizar, Guto apontou como foi construída a mentalidade de ambos os elencos: “Sabem que precisam seguir plantando, sem vaidade. Sem conduta que possa tirar o grupo do caminho, fazendo com que todos se sintam importantes na estrutura. Cada um se entrega e paga um preço para o Ceará sair vencedor. Os dois grupos tiveram essa mentalidade, fazer sempre o melhor. Pagam o preço diariamente nos treinamentos, como pagaram no ano passado. Chegam no jogo com condições de entregar mais e mais”, pontuou.