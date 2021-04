Guto destaca poder do grupo após vitória que manteve o Vozão 20 jogos invicto na Copa do Nordeste: O importante não são os 11, mas o Ceará vencer”.

Neste sábado (10), o Vozão venceu o Salgueiro por 3 a 0, na Arena Castelão, com gols de Gabriel Dias, Felipe Vizeu e Luiz Otávio e conseguiu o notável feito de manter a invencibilidade por 20 jogos na Copa do Nordeste. A vitória diante do Carcará do Sertão garantiu ao Vozão o passaporte para disputar as quartas de final da competição, contra o Sampaio Corrêa.









Após a partida, o técnico Guto Ferreira concedeu entrevista, no cerne dos questionamentos e análises de Guto, esteve o fato do Gigante Alvinegro encarar duas competições ao mesmo tempo. A fase decisiva da Copa do Nordeste e a primeira etapa da Copa Sul-Americana: “São duas competições bastante importantes e não dá para ficar escolhendo muito não. Para cada jogo, o que estiver melhor, vai para dentro de campo”, destacou o comandante do Time do Povo.

Na sequência, Guto explicou como enxerga a preparação e o momento do Vozão para encarar o desafio das duas importantes competições simultâneas: “A gente tem uma equipe que, teoricamente, está bem preparada e mais alguns jogadores, que tiveram dentro de campo, que entraram e deram respostas importantes. Nós vamos mexendo, na medida do possível, dentro das nossas estratégias para cada partida e da condição, porque nós vamos ter de administrar viagens para a Copa Sul-Americana e os jogos difíceis da Copa do Nordeste”.

Para finalizar a entrevista, Guto falou sobre o poder do grupo do Vozão, o que deixa qualquer definição de titularidade em aberto: “Vamos com calma. O mais importante é o Ceará ter jogadores que possam entrar dentro da partida e conquistar resultados como a gente vem conquistando. O importante não é quem são os 11, o importante é o Ceará vencer”.

Ainda não há data definida para a partida das quartas de final pela Copa do Nordestes, que deve acontecer na Arena Castelão no dia 17 ou 18 de abril, as semifinais estão marcadas para 24 de abril e a finalíssima da ‘Lampions’ ficará para 1º e 8 de maio. Pela tabela da Conmebol, ainda sem muita especificação, o Vozão dá o pontapé inicial na Copa Sul-Americana contra o Jorge Wilstermann-BOL, no dia 21 de abril, em Fortaleza. No dia 28, a previsão é para o confronto contra o Arsenal de Sarandi, na Argentina, e o dia 5 de maio, para o jogo contra o Bolívar ou o Junior Barranquilla-COL, em Fortaleza. O returno deve ocorrer nos dias 12, 19 e 26 de maio. As informações são do portal O Povo.