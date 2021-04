Guto Ferreira analisa sorteio da fase de grupos da Sul-Americana de 2021: “Estamos começando os estudos”

O Ceará conheceu nessa sexta-feira (09) os primeiros adversário na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021. O Vozão terá pela frente o Jorge Wilstermann, da Bolívia, o Arsenal, da Argentina, e o perdedor do confronto válido pela fase prévia da Libertadores que acontece entre Bolívar e Junior Barranquilla.

O técnico Guto Ferreira falou sobre o sorteio feito na sede da Conmebol. “Estamos começando os primeiros estudos. O Arsenal é uma equipe que tem tradição na Sul-Americana, participa há muito tempo. Já tem uma experiência na competição. Tem o Jorge Wilstermann, que alterna Sul-Americana e Libertadores”.

O comandante não acredita que a experiência dos rivais possa ser determinante. “Quanto a experiência na competição, as três equipes que nós vamos enfrentar – Bolívar-BOL ou Junior Barranquilla-COL – são equipes que estão acostumadas. Mas não são equipes tradicionalíssimas, com exceção do Junior Barranquilla e do Arsenal, que chegou em uma final”.



Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images



Grupo C

Jorge Wilstermann – BOL

Ceará

Arsenal-ARG

E3 (Junior-COL ou Bolivar-BOL)



Confira a tabela completa dos jogos do Ceará na fase de grupos da Sul-Americana:

Primeira rodada – Ceará x Jorge Wilstermann-BOL

Segunda rodada – Arsenal-ARG x Ceará

Terceira rodada – E3 x Ceará

Quarta rodada – Ceará x Arsenal-ARG

Quinta rodada – Ceará x E3

Sexta rodada – Jorge Wilstermann-BOL x Ceará