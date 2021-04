Guto ganha holofote nesta 5ª e recusa investida de clube com moral na Libertadores; contrato no Vovô vai até dezembro de 2021

Enquanto vários clubes do Sul e do Sudeste vão trocando de treinador neste início de temporada e sofrendo com os resultados, o Ceará “vai muito bem, obrigado!” Guto Ferreira vem fazendo um excelente trabalho à frente do Vozão e fruto disso é a vaga na final da Copa do Nordeste pelo segundo ano seguido e o início muito bem na Copa Sul-Americana 2021.









No próximo sábado (01), o Vovô enfrenta o Bahia no jogo de ida da final do Nordestão, em que tenta o bicampeonato seguido. Na Sul-Americana, o time de Guto atropelou o Jorge Wilstermann na primeira rodada do Grupo C em Fortaleza e ficou no empate com o Arsenal de Sarandí, na Argentina, na última terça-feira (27).

Por enquanto, o Alvinegro lidera a chave e “seca” o Bolívar, logo mais, no clássico boliviano. Somente o primeiro colocado das chaves avançam às oitavas de final da Sul-Americana, que renderá ainda mais dinheiro aos cofres em Porangabuçu.

Guto observa o Ceará na Argentina em partida contra o Arsenal pela Sul-Americana (Foto: FotoBaires/AGIF)



Um trabalho tão bem feito é impossível de ser deixado de lado na avaliação dos grandes clubes do Brasil. Por isso, Guto vem sendo assediado por “gigantes” do Brasil desde o final do ano passado, quando o Corinthians o sondou antes de fechar com Vagner Mancini.

Nos últimos dias, foi a vez do Santos, tricampeão da Libertadores, consultar a situação de “Gordiola”, como é carinhosamente chamado, informou o colega Jorge Nicola, do portal Yahoo. O presidente Andrés Rueda tenta definir logo a situação após a saída de Ariel Holan.

Com contrato até o fim de 2021, Guto não demonstrou interesse em deixar o Ceará e vai continuar seu trabalho no Vovô, informou a apuração do Bolavip Brasil com fontes ligadas ao técnico. Vale lembrar que, na última temporada, “Gordiola” liderou o clube ao título do Nordestão, às quartas de final da Copa do Brasil e à classificação para a Sul-Americana após 10 anos de hiato.