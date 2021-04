Guzmán volta atrás e frustra planos do Cruzeiro, diz imprensa colombiana; jogador não se manifestou publicamente

Depois de diversos técnicos desde que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, “bola da vez” no Cruzeiro é Felipe Conceição, que fez um bom trabalho no Guarani e aceitou o desafio de comandar o Cabuloso. Aos poucos, o técnico vai conseguindo implantar seu estilo de jogo no time mineiro e os resultados estão surgindo.









Depois de vencer o clássico diante do Atlético por 1 a 0, a Raposa bateu o América-RN na Copa do Brasil e avançou para a próxima fase da competição. Em contrapartida, foi derrotado pelo Pouso Alegre no último final semana – também por 1 a 0. O próximo compromisso da equipe celeste está marcado para domingo (25) contra a Patrocinense, novamente pelo Mineiro.

Foto: Reprodução/Envigado



Antes de voltar a campo, o Cruzeiro terá de lidar com uma situação nos bastidores que pode prejudicar o planejamento do clube. Anunciado oficialmente e com pré-contrato assinado, o meia-atacante Yeison Guzmán está desistindo de vir para Belo Horizonte e pode “melar” o negócio. A informação foi dada pela Rádio Itatiaia, apurada com a imprensa colombiana.

O atleta de 23 anos, o Envigado (seu ex-clube) e o Cruzeiro fizeram o anúncio da contratação do jogador na última quinta-feira (15) – inclusive com vídeo de Guzmán projetando a temporada pela Raposa. Ainda não se sabe o motivo do declíneo do atleta. O Cruzeiro afirma que a negociação está mantida.

Com ajuda de um parceiro, o Cruzeiro teria adquirido maior parte dos direitos econômicos de Guzmán e pagaria US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões). Do montante, US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) seriam pagos à vista. O salário do atleta ficaria abaixo do teto estipulado pela gestão e que vinha sendo adotado na temporada passada.