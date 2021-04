Há sete anos na China, Aloísio “Boi Bandido” quer voltar ao Brasil assim que seu contrato acabar

Desde 2014 atuando no futebol chinês, o atacante Aloísio “Boi Bandido”, de 32 anos, está em seu quarto clube por lá. Ele deixou o São Paulo para jogar no Shandong Luneng, onde ficou até 2016, quando se transferiu para o Hebei China Fortune. Em 2018, ele foi para o Guangdong Southern Tigers e, desde 2020, atua no poderoso Guangzhou Evergrande.









Em entrevista ao site GE, Aloísio admitiu que gostaria de retornar ao futebol brasileiro. Ele tem contrato até o fim de 2022 com o clube chinês: “Não vou renovar mais. Isso é certo. Se eu estiver bem, correndo como estou hoje, vou querer mais um tempo no Brasil. Se não estiver, vou ter que encerrar minha carreira, pois não quero atrapalhar ninguém”.

O atacante citou os três clubes pelos quais tem mais identificação no futebol brasileiro: “Eu tenho carinho pelo São Paulo, pela Chape e pelo Criciúma. Se eu pudesse decidir e tivesse mais aquele 10% de bateria, eu acho que usaria no Criciúma”. Pelo Tricolor paulista, Aloísio marcou 21 gols em 66 jogos.

A partir de 2020, o atacante ganhou uma nova nacionalidade e, de quebra, um novo nome. Ele passou a atuar pela seleção chinesa, sendo chamado de Luo Guofu. Sobre o apelido comum no Brasil, Aloísio disse que preferiu abandonar o “Boi Bandido”, pois não tem tradução para o mandarim.

Aloísio ainda disse que às vezes pensa bastante em seu país natal: “Eu sinto demais. Como é longe, a gente vai uma vez por ano, nas férias de novembro e dezembro. Eu sinto saudade de algumas coisas: família, amigos, minha casa no Morro dos Conventos…”.