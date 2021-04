Haaland marca duas vezes, Borussia Dortmund goleia Werder de virada e ainda sonha com vaga na Champions League

O Borussia Dortmund saiu atrás no placar, mas contou com dois gols de Haaland para golear o Werder Bremen por 4 a 1. O jogo, válido pela 29ª rodada da Bundesliga, foi realizado no Signal Iduna Park, no domingo (18/04).

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com o resultado, o time aurinegro chegou aos 49 pontos, quatro atrás do Eintracht Frankfurt (quarto colocado), que é o primeiro clube classificado para a Uefa Champions League. Faltam cinco rodadas para o fim do Campeonato Alemão.

Já o Werder é o 13º colocado, com 30, segue na briga contra o rebaixamento. A distância para o Hertha Berlin, primeiro na zona da degola, é de apenas quatro pontos.

O Dortmund praticamente decidiu o jogo no primeiro tempo. O Werder Bremen saiu na frente, com gol de Raschica. Mas num intervalo de nove minutos, o Borussia marcou três gols. O primeiro com Reyna, aos 29, depois com Haaland, de pênalti, aos 34 e novamente com o norueguês aos 38.

Em 36 jogos na temporada pelo time aurinegro, Haaland chegou a 35 gols, 24 deles na Bundesliga. Ele é o vice-artilheiro da competição, atrás de Robert Lewandowski, do Bayern, com 25.

Na segunda etapa, já no final do jogo, Hummels completou a goleada.

Agenda

O Borussia Dortmund voltará a campo pela 30ª rodada do Alemão contra o Union Berlin, na quinta-feira (21), às 15h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Werder Bremen receberá o Mainz 05, às 15h30.