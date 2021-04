Haaland marca duas vezes e Borussia Dortmund goleia o Werder Bremen

Neste domingo, o Borussia Dortmund recebeu o Werder Bremen pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. O time da casa dominou a partida e aplicou uma goleada de 4 a 1.

O resultado foi muito importante para o time aurinegro, que acabou de ser eliminado da Liga dos Campeões. Mesmo assim, o BVB terá que se esforçar para chegar à próxima edição da competição europeia. Com 49 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação, quatro pontos atrás do Eintracht Frankfurt.

Já o Werder Bremen, 13º colocado com 30 pontos, segue na briga contra o rebaixamento. A distância para o Hertha Berlin, primeiro na zona da degola, é de apenas quatro pontos.

O Dortmund praticamente decidiu o jogo no primeiro tempo. O Werder Bremen saiu na frente, com gol de Raschica. Mas num intervalo de nove minutos, o Borussia marcou três gols. O primeiro com Reyna, aos 29, depois com Haaland, de pênalti, aos 34 e novamente com o norueguês aos 38. Na segunda etapa, já no final do jogo, Hummels completou a goleada.