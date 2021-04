Haaland passa em branco, Borussia Dortmund vence Stuttgart de virada e ainda sonha com vaga na Champions League

O norueguês Haaland passou em branco, mas o Borussia Dortmund venceu o Stuttgart de virada por 3 a 2. O jogo, válido pela 28ª rodada da Bundesliga, foi realizado na Mercedes-Benz Arena, no sábado (10/04).

Com o resultado, o time aurinegro chegou aos 46 pontos, sete atrás do Eintracht Frankfurt quarto colocado, que é o primeiro clube classificado para a Uefa Champions League. Faltam seis rodadas para o fim do Campeonato Alemão.

O Dortmund irá receber o Manchester City, nesta quarta-feira (14/04), pelo confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Na partida de ida, os alemães perderam por 2 a 1.

Já o Stuttgart é o nono colocado, com 39. A equipe voltará a campo pelo Alemão contra o Union Berlin, no próximo sábado (17/04), às 10h30 (de Brasília).

Os donos da casa abriram o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com Kalajdzic, que recebeu passe de Sosa antes de finalizar.

O empate do Dortmund veio no começo da etapa final. Após jogada de Reyna, Bellingham completou para o fundo das redes. Marco Reus marcou o gol da virada aurinegra apenas sete minutos depois.

O Stuttgart, porém, empatou o marcador após passe de Coulibaly para Didavi, aos 33 minutos.

Faltando dez minutos para o fim do segundo tempo, o Dortmund conseguiu fazer o terceiro gol e dar números finais para a partida. Após receber passe de Haaland, Knauff chutou com categoria, sem chances para o goleiro.