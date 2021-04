Haaland passa em branco de novo, City vence o Dortmund, avança à semi e quebra ‘tabu’ com Guardiola

Nesta quarta-feira, os Citizens venceu por 2 a 1 o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, e garantiram a vaga após a vitória pelo mesmo placar no Etihad Stadium na semana passada. E assim como no primeiro confronto, Erling Haalad passou em branco sem balançar as redes.

Bellingham, jovem revelação inglesa de apenas 17 anos, abriu o placar para o time alemão aos 15 minutos.

Depois do gol de Bellingham, o time de Pep Guardiola se lançou ao ataque e começou a mandar na partida. De Bruyne chegou a acertar a trave, e Hitz foi obrigado a fazer grandes defesas.

Na volta para o segundo tempo, o City novamente esteve melhor e teve um pênalti marcado a seu favor, após uma mão na bola de Emre Can, logo aos 8 minutos. Na cobrança, Mahrez não desperdiçou e empatou o confronto.

Aos 30 minutos da segunda etapa, Foden arriscou um chute de fora da área e fez o segundo dos ingleses na partida.

Com o resultado, o City vai à semifinal da Champions League e iguala o melhor resultado de sua história, também atingido em 2015-16.

Na próxima fase, os ingleses encaram o Paris Saint-Germain de Neymar e Mbappé.

A classificação também quebra um tabu desde que Pep Guardiola chegou ao clube, em 2016. O técnico, campeão da Champions em 2009 e 2011 com o Barcelona, jamais havia conseguido ir além das quartas em quatro campanhas com o City.

Borussia Dortmund 1 x 2 Manchester City

GOLS: Bellingham (DOR); Mahrez (MCI)

DORTMUND: Hitz; Morey (Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (Brandt), Dahoud (Hazard), Can; Knauff (Reyna), Reus e Halland Técnico: Edin Terzić

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e Zinchenko; Rodri, Gundogan e De Bruyne; Foden, Mahrez (Sterling) e Bernardo Silva Técnico: Pep Guardiola

– Bellingham fez seu 3º gol em 39 jogos na temporada

– Bellingham, de 17 anos, se tornou o mais jovem da história do Dortmund a fazer um gol na Champions

– Bellingham é o segundo jogador mais jovem a marcar num mata-mata de Champions, atrás de Bojan

– Manchester City não consegue uma virada após perder por 1 a 0 no intervalo desde 2019 contra o Southampton

– Mahrez fez seu primeiro gol em 9 partidas na Champions em 2020-21

– Foden fez 3 gols em 10 partidas nesta Champions

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Sábado, 17/04, 13h30*, Chelsea x Manchester City

Domingo, 18/04, 10h30*, Borussia Dortmund x Werder Bremen

*horário de Brasília