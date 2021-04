Haaland volta a marcar após sete jogos de seca e Borussia Dortmund goleia o Werder Bremen

Erling Haaland encerrou seu jejum de sete jogos sem marcar e garantiu a vitória do Borussia Dortmund sobre o Werder Bremen por 4 a 1. O norueguês marcou duas vezes e os mandantes também contaram com gols de Reyna e Hummels. Rashica descontou.

O placar foi aberto pelo Werder Bremen. Rashica, aos 13 minutos do primeiro tempo, colocou os visitantes na frente. Aos 29, Reyna deixou tudo igual novamente.

Aí apareceu a estrela norueguesa. Aos 33, Haaland voltou a marcar e, de pênalti, colocou o Dortmund na frente do placar. Quatro minutos depois, mais um dele para ampliar a vantagem.

Aos 41 do segundo tempo, Hummels fechou o placar: 4 a 1. Com a vitória, o Dortmund chegou aos 49 pontos e assume a quinta colocação da Bundesliga. O Werder Bremen é o 13º, com 30 pontos.