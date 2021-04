Hamilton e alguns pilotos da F1 fazem boicote às redes sociais como protesto contra discursos de ódio e discriminação

A medida adotada em boicote às redes sociais seguindo os atletas do futebol inglês, e até agora os pilotos que aderiram além de Hamilton são: Lando Norris, George Russell, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Todos ficarão sem postar nada em seus perfis oficiais durante o fim de semana do GP de Portugal. Isso se deve como um protesto contra a disseminação de discursos de ódio e discriminação, principalmente racial e de gênero, nas principais plataformas de redes sociais.

Hamilton, que é heptacampeão da Fórmula 1, foi o primeiro a se manifestar a respeito do boicote. “Em solidariedade à comunidade do futebol, não postarei nada nas minhas redes sociais neste fim de semana. Não há lugar para quaisquer tipos de abusos em nossa sociedade, seja online ou offline. E tem sido muito fácil para uma pequena parcela espalhar o ódio por trás de suas telas. Ainda que o boicote não resolva o problema do dia para a noite, precisamos pedir mudanças quando necessárias, mesmo quando parece uma missão impossível. O esporte tem o poder de nos unir. Não podemos aceitar abuso como parte do esporte. Em vez disso, vamos ser aqueles que fazem a diferença para as futuras gerações.”

Recentemente, o futebol inglês anunciou o boicote nas redes sociais. O Manchester City, clube que lidera a Premier League, foi um dos primeiros clubes do país a anunciar a adesão ao protesto. “Nós vamos nos posicionar contra a discriminação online nos unindo ao boicote do futebol inglês às redes sociais entre 30 de abril e 3 de maio”.