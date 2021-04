Hansi Flick anuncia que deixará o Bayern de Munique ao final da temporada 2020/21

Responsável por treinar um dos times mais impressionantes da história recente do futebol, o alemão Hansi Flick, técnico do Bayern de Munique, anunciou em entrevista à Sky Sports Alemanha que deixará o clube ao final da temporada 2020/21.

Com contrato até o final da temporada 2022/23, Hansi confirmou que comunicará à direção do Bayern o pedido de rescisão de contrato. A publicação informa ainda que o técnico não comentou a respeito de uma possível ida à seleção alemã.

