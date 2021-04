Harmonização facial: mãe de Neymar surge irreconhecível; veja antes e depois

Nadine Golçalves, mãe do jogador de futebol Neymar Júnior, apareceu bem diferente nas redes sociais. A empresária de 54 anos aderiu a harmonização facial e chocou os internautas. As imagens foram compartilhadas na última terça-feira (27) pela clínica que realizou o procedimento.

Os internautas se surpreenderam positivamente com o resultado, afinal Nadine agora parece bem mais nova do que realmente é. A clínica não deu detalhes da harmonização, mas é possível perceber a suavização de marcas, rugas e linhas de expressão. Além disso, a mãe do jogador do PSG aparece com menos olheiras e boca e olhos mais ressaltados.

Confira o antes e depois: